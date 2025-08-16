English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Famous Serial actress : ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 16, 2025, 09:08 PM IST
Serial actress Kirti Bhatt : ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್, ಅವಮಾನ, ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅನೇಕ ಜನರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಹೊರಬಂದು ಉದ್ಯಮದ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿವಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನೀವು ಕಲರ್‌ಫುಲ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಸ್ನಾನ.. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಊಟ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರ ಕೊಳಕು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವು  

ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

 

 

ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ ಟಿವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ಕೀರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮನಸಿಚ್ಚಿ ಚುಡು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಹಿಮಾಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು. 

ಮಧುರನಗರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಈ ನಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೀರ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. 

ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥಳಾದರು. ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಸಹೋದರ, ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 

ಕನ್ನಡ ನಟ ವಿಜಯ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 6 ರ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಬಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ.. ನಾನು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. 

ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಾಗದ ಕೆಲಸ" ಭಾಯ್‌ಜಾನ್‌ ಕುರಿತು ಆಪ್ತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟು  

