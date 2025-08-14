English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿರೀಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಇದೇ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ..

Actress real life: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಟರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಕಾ, ಅಜಿತ್ ಶಾಲಿನಿ ಮುಂತಾದವರು. ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 14, 2025, 10:05 AM IST
  • ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ನಟರು ತಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ
  • ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕರು ಈಗ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ

ಸಿರೀಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಇದೇ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ..

kishwer merchant and suyyash rai: ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ನಟರು ತಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕರು ಈಗ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಿರೀಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಹೌದು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬಳು ತನಗಿಂತ 8 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದಳು.

ಪ್ಯಾರ್ ಕಿ ಯೇ ಏಕ್ ಕಹಾನಿ ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಿಶ್ವರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹಸೀನಾ ರಾಯ್‌ಚಂದ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸುಯ್ಯಾಶ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಮಗನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ 2010 ರಿಂದ 2011 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಿಶ್ವರ್ ತನಗಿಂತ 8 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನಾದ ಸುಯ್ಯಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ವಯಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಧರ್ಮದ ತಡೆಗೋಡೆ ದಾಟಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಸಂಕೋಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಕಿಶ್ವರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಸುಯಾಶ್ ಹಿಂದೂ ಪಂಜಾಬಿ ಹೀಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಿಶ್ವರ್ ಇದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.

 ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರ ಮದುವೆ 2016 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸುಯಾಶ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾವಿ ಸೊಸೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗಿಂತ 8 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಪೋಷಕರ ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದಂಪತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು ಟ್ರೋಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಯರ್ ಎಂಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದನು. 

ಕಿಶ್ವರ್-ಸುಯಾಶ್ ಅವರ ಮಗ ನಿರ್ವಾರ್ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶ್ವರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಿಂದಾಗಿ ದಂಪತಿಯ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇನ್ನು ಕಿಶ್ವರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರ್ ಕಿ ಯೇ ಏಕ್ ಕಹಾನಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಹೂರ್ರೆ, ಏಕ್ ಹಸೀನಾ ಥಿ, ಇಟ್ನಾ ಕರೋ ನಾ ಮುಜೆ ಪ್ಯಾರ್, ಹರ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಕಾ ಹಾಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್, ಮತ್ತು ಕೆಸಿ ಯೇ ಯಾರಿಯಾನ್‌ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಭೇಜಾ ಫ್ರೈ 2 (2009) ಮತ್ತು ಮರ್ನೆ ಭಿ ಧೋ ಯಾರೋನ್ (2011) ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡಿಯರ್ ಇಷ್ಕ್ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಕೋಸ್ಟಾ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಿಶ್ವರ್ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

