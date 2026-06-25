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ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆದಾಗ ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ವೈಶಾಕ್

Actress Krishi Tapanda: ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ಜೀವನದ ವಂಚನೆ ವಿವಾದ ಆರುವ ಮುನ್ನವೇ ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್‌ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ವೈಶಾಕ್‌ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾದಾಗ ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 25, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:32 PM IST
ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆದಾಗ ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ವೈಶಾಕ್
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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