/Krishi Thapanda First Reaction: ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ; ಗೆಳೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌

Krishi Thapanda First Reaction: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬೆಡಗಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ (Krishi Thapanda) ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ (Vaishakh Suicide Case) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಖ್ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ (Krishi Thapanda Post), ಇತ್ತ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 28 ರಂದು, ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಕ್ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು, ಜೀವನದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ನಾನು ಈ ತರಹದ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಎಂದೂ ಊಹೆಯೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ!
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ, "ಇಂತಹ ಬರಹವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಊಹಾಪೋಹ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಒತ್ತಡಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಾನು ಊಹೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನೋವಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಸದಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖಾಲಿತನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ತೀವ್ರ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ, ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು, "ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವನ್ನು ಕಥೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು "ನೀವು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀರಾ?" ಅಥವಾ "ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ?
ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರು ಕೈಮುಗಿದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, "ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ದಿನವಿಡೀ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. "ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅವನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರದ್ದೋ ನಷ್ಟವನ್ನು, ನೋವನ್ನು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವಸಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಬೇಡಿ. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬೇಡಿ.. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.