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Krishi Thapanda First Reaction: ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ; ಗೆಳೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌

Krishi Thapanda News: ಜೂನ್‌ 28 ರಂದು, ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಕ್‌ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು, ಜೀವನದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಫಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ "ನಾನು ಈ ತರಹದ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಎಂದೂ ಊಹೆಯೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 29, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:52 AM IST
Krishi Thapanda First Reaction: ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ; ಗೆಳೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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