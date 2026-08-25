Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಬಟ್ಟೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.. ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ..! ಕೃತಿ ಸನೋನ್

ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಬಟ್ಟೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.. ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ..! ಕೃತಿ ಸನೋನ್

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಆದಿಪುರುಷ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾದವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾರ್ಡ್ರನ್‌ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನೂ ಇದೀಗ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 25, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:34 PM IST
ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಬಟ್ಟೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.. ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ..! ಕೃತಿ ಸನೋನ್

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಜೆ-16 ಮತ್ತು ರಫೇಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಜಂಟಿ ವಾಯು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ
2
3
4
5