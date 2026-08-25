/ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ಬಟ್ಟೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.. ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ..! ಕೃತಿ ಸನೋನ್

Kriti Sanon on Rakshabandhana : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ವಿಶೇಷ ಜಾಹೀರಾತೊಂದರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಾಕುನಾಯಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ನರು, ಕೃತಿ ಅವರ ಈ ನಡೆಯು ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದಿರುವ ಈ ಸಾಲು ಸಾಲು ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಆಚರಣೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಧರಿಸುವ ಉಡುಪಿನ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವಾಗಿದೆ. ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಪರಸ್ಪರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ತಮಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಕುನಾಯಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ, ತಾವು ಪರಸ್ಪರರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕುನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಂತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಕೃತಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಮಾಜ ಎಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆಯೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ತಪ್ಪು. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಹೊರತು, ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕೃತಿ ಅವರ ಈ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವಿಗೆ ಹಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟಿಜನ್ನರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.