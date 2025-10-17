actress kubbra sait: ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.. ಇದೀಗ ಅಂತದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ಕರಾಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು.. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೇ ಆಕೆಯ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದದ್ದು.. ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ಕುಬ್ರಾ ಸೈಟ್.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ, "ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಹೊರಬರಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು, ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ.. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ, ಸಮಾಜವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗರ್ಭಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಕುಬ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.
2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ' ಓಪನ್ ಬುಕ್: ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಮೆಮೊಯಿರ್ ' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
