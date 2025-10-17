English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್..‌ 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ! ಇದೆಂಥಾ ದುರ್ವಿದಿ..

ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್..‌ 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ! ಇದೆಂಥಾ ದುರ್ವಿದಿ..

kubbra sait ex boyfriend: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿಯ ಕುರಿತು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 17, 2025, 09:42 AM IST
  • ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Trigrahi Yoga
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!? ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿವು..
camera icon6
Gold price fall 2025
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!? ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿವು..
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon6
basic pay
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ : ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ !ಇವರ ಮುಂದಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ !
camera icon6
Godess Lakshmi
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ : ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ !ಇವರ ಮುಂದಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ !
ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್..‌ 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ! ಇದೆಂಥಾ ದುರ್ವಿದಿ..

actress kubbra sait: ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.. ಇದೀಗ ಅಂತದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ಕರಾಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು.. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೇ ಆಕೆಯ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಆ ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದದ್ದು.. ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ಕುಬ್ರಾ ಸೈಟ್.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ, "ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಹೊರಬರಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು, ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ.. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ, ಸಮಾಜವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ಗೆ ಈ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯಂತೆ! ಕನಕವತಿಯ ಕನಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರೇ..

ಗರ್ಭಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಕುಬ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.

2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ' ಓಪನ್ ಬುಕ್: ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಮೆಮೊಯಿರ್ ' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ಗೆ ಈ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯಂತೆ! ಕನಕವತಿಯ ಕನಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರೇ..

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kubbra Saitkubbra sait boyfriendkubbra sait ex boyfriendkubbra sait social mediakubbra sait family

Trending News