ವಿಚ್ಚೇದನ ಪಡೆದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್‌..

Actress Kusha Kapila: ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟನಟಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗಂತೂ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಟ ನಟಿಯರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಕುಶಾ ಕಪಿಲಾ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಕುಶಾ ಅವರ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ನಟಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಜೋರಾವರ್ ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಟಿಯ ದಿಡೀರ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಶಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಶಾ ಸುಂದರವಾದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅವಳೊಂದಿಗಿರುವ 'ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಅವಳ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕುಶಾ ಅವನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನಟಿ ಕುಶಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಅವರು ನೀಡಿದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನ ನಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ಫೋಟೊಗಳು ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕುಶಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿಗ್ ರಿವೀಲ್, ದೇಶದ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಜು ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಮುಂತಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕುಶಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಈ ಹುಡುಗ ಯಾರು?" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕುಶಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರದ ಸಾಹಸವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
