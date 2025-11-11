"ನಟಿ ಮೀನಾ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ"- ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ

Kushboo Love Story: ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಹನಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸಹ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿ ಕೂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ಅವಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರ ಕಾರಣ ತಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗ ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿದ್ದ ಆ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಕವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖುಷ್ಬೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಕಲಿಯುಗ ಪಾಂಡವುಲು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖುಷ್ಬೂ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ʻಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾಗಾರ್ಜುನʼ, ʻತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳುʼ, ʻಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ಡುʼ, ʻಕಿರಾಯಿ ದಾದಾʼ, ʻಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿʼ, ʻಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿʼ, ʻಪೇಕಟ ಪಾಪ ರಾವ್ʼ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ, ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮೇಲೆಯೇ ಗುಡುಗಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಧ್ರುವಂತ್! ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ..?
ಖುಷ್ಬೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಒಂದು ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಖುಷ್ಬೂ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯ ಪತಿ ಸುಂದರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ʻಮುರೈ ಮಾಮನ್ʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸುಂದರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂಜರಿದರು. ನಂತರ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ, ನಟಿ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಖುಷ್ಬೂ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಖುಷ್ಬೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಸುಂದರ್ ಬಂದರು.. ನಾವು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ನಮಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅವರು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳದೆ, ಖುಷ್ಬೂ ತಕ್ಷಣ ಹೌದು ಎಂದಳು. ಮೀನಾ ಆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಸುಂದರ್ ಖುಷ್ಬೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಉಳುಮೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್..