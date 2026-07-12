/ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದ ಖುಷ್ಬೂ..! ಥೂ.. ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿ

Khushbu Sundar Daughter : ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಂತೆಯೇ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಖುಷ್ಬೂ ಇಂತಹ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ರಕ್ತ, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು : ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಖುಷ್ಬೂ, "ಇದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ. ನಾವು ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಹಗಲಿರುಳು ರಕ್ತ, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ : ಟ್ರೋಲರ್ಗಳ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಖುಷ್ಬೂ, "ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅಗೌರವಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ವಿಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವೀಯತೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳೇ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು : ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಕೀಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ತಾಯಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿಯಂತಾಗುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವಳು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡಬಲ್ಲಳು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸಿನ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಬೇರೆಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಿ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ : ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ನಟಿ.. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮಗಿರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದು. ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸದವರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸಿ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರ ಈ ಖಡಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಟಿಯರೂ ಸಹ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಹ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..