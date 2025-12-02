ಸಿಎಂ ಮಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! 11 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ದುರಂತ..

Leena Chandavarkar: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ತನಗಿಂತ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮಗ. ಆದರೆ.. ಮದುವೆಯಾದ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಅದು ಏನು? ಆ ನಾಯಕಿ ಯಾರು? ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಆ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಲೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ 1960 ಮತ್ತು 70 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಲೀನಾ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. 1968 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮನ್ ಕಾ ಮೀತ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಮದುವೆ ಪೋಟೋಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್..
ಲೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬಂಡೋಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಲೀನಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂತೋಷ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನವೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ಘಟನೆ ಲೀನಾಳ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ವಿಧವೆಯಾದಳು. ಈ ದುರಂತವು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ಲೀನಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದವು. ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ನಟಿಸಿದ 'ಬೈರಾಂಗ್' ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಅವು ಹಿಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ನಟ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಲೀನಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಲೀನಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಲೀನಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.