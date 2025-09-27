English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress Madhavi: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ನಾಯಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಖೈದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಾಯಕಿ ಮಾಧವಿ ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ...     

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 27, 2025, 11:16 PM IST
ಯಾವ ಹಿರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮಾಧವಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?

Madhavi: ನಟಿ ಮಾಧವಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಏಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ದಂಪತಿಯ ಮಗಳು.. ಇವರು ಬೆಳೆದದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ... ಮಾಧವಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕನಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ.. ಇವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅಬಿಡ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಧವಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 

ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು... ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧವಿ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕನಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ‘ಮಾಧವಿ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು.. ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12‌ಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್.. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ!

1996 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ರಾಲ್ಫ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.. ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಮಾಧವಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ದಂಪತಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಕೆಯ ಪತಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಮೂಲದವರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಮಾಧವಿ ಅವರ ಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾಧವಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಟಿಫಾನಿ, ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಸಿಲ್ಲಾ, ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಗಳು ಇವಾಲಿನ್. ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಪೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
 

