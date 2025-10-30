English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ.. ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ರಕ್ತವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ! 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಡತಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿ..

Actress Madhubala real life: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದರು. 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 30, 2025, 08:59 AM IST
Actress Madhubala: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರು ಕೇವಲ 13 ಅಥವಾ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ 1950 ಮತ್ತು 1960 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹುಡುಗರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ನರ್ಗಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿಯಂತಹ ಹಿಂದಿನ ನಾಯಕಿಯರಂತೆ, ಅವರು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ... ಮಧುಬಾಲಾ. 

ಮಧುಬಾಲಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳಿದ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುಂದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ನಗು ಇನ್ನೂ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಜರ್ಮನಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ 88 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ! ಇದೇ ನೋಡಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾ..

ಮಧುಬಾಲಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 1933 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ನಿಧನರಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸಹೋದರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದರು. ಕುಟುಂಬ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ, ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರ ತಂದೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಅನೇಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ, ಅವರು ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮಧುಬಾಲಾ 1942 ರಲ್ಲಿ 9 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಸಂತಿಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ 150 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಮಹಲ್, ಬಾದಲ್, ಧರಣಾ, ಅಮರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ & ಮಿಸಸ್ '55, ಕಾಲಾ ಪಾನಿ, ಹೌರಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಸಾಲ್ತಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಘಡಿ, ಮುಘಲ್-ಎ-ಆಜಮ್, ಪರ್ಸಾದ್ ಕಿ ರಾತ್, ಹಾಫ್ ಟಿಕೆಟ್, ಶರಾಬಿ ಮುಂತಾದ 72 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು.. 

ಆದರೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಧುಬಾಲಾ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗಲೇ ಅದು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕುಹರದ ಸೆಪ್ಟಲ್ ದೋಷ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅವರ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಗಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು, ಅವರು 1969 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಜರ್ಮನಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ 88 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ! ಇದೇ ನೋಡಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾ..

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

