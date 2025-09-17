English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಆ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಆತ ತಂಗಿ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಚೂರಾಯ್ತು".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ

Actress Maheswari reveals her crush on Ajith Kumar:  ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಿಳು ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಂತೆ, ಆದರೆ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಹೋದರಿ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 17, 2025, 07:56 AM IST
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಷ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
  • ಮಹೇಶ್ವರಿ , ಜಗತ್ತಿನ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ.
  • ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.

"ಆ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಆತ ತಂಗಿ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಚೂರಾಯ್ತು".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ

Actress Maheswari: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಷ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ.. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವನು ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಾಯಕಿ ಯಾರು? ಅವಳು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು? 

ಮಹೇಶ್ವರಿ , ಜಗತ್ತಿನ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು. 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮಹೇಶ್ವರಿ 1994 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಕರುತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಮಹಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕಪುರಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೆಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಗುಲಾಬಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನೋಟದಿಂದ ಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 11 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್, ಆದರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿ.. ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆದ 48 ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!

ನಂತರ , ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೆಯ್ಯಂ, ಮೃಗಂ, ಪೆಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯರಾಗಲು, ನವುಲತಾ, ಓ ಪನೈಗಂಡ ಬಾಬು, ಮಾ ಬಾಲಾಜಿ, ರಾಮಸಕ್ಕನೋಡು, ನೀ ಕೊಸಂ, ಬಲರಾಮ್, ಮಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ನಾಗುಲಮ್ಮ, ಮತ್ತು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. 30 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.

ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಟಿ ಮೀನಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿ. ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಮೀನಾ ಅವರ ಪತಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ನಿಧನರಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ರಾನ್ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರಾ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು... 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲವಂತೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ !!

ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. "ನಾನು ಅಜಿತ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕ್ರಶ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅಜಿತ್ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, "ಮಹಿ.. ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಂತೆ.. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ರಾನ್ ನಕ್ಕರು. ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

