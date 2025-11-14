ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌದರಿ ಪುತ್ರಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಮ್ಮನಂತೆ ಈಕೆಯೂ ಸಖತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್..‌

bollywood actress mahima chaudhry: ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರ್ಯನಾ ಚೌಧರಿಗಾಗಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್.. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
ನಟಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಮಗಳು ಆರ್ಯಾನ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಥೇಟ್ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಯನ ಮಹಿಮಾ ಅವರ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರರು ಅವರನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರ "ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ, ನಟಿ ಈಗ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ದುರ್ಲಭ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.