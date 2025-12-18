ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಗಂಡ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಭಾವುಕ..!

Actress Mahima chaudhry talk her second marriage : ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ..ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದನವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಹೊಸ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ..ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಆಗ ಥಟ್ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದಘಟವಾಕಗಿದೆ..ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ಬೀದಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ..ಮದುವೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದರಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ಅದೇ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು,12 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿವೆ..ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಆಸೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್..ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಚೆಲುವೆ ಇವರೇ.
ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಬಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಜೊತೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು.2007ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನನವಾಯ್ತು. ಆದರೆ, ಮದುವೆ ಬಳಿಕ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿತು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿತು. ಇನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಮಹಿಮಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು. ಕೂಡ ತನ್ನ ಪತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವ ತವಕ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ಮಡೋದು ಮದುವೆ ಆಗಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಹಿಮಾ ನೋವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು, ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿಗೆ ಈಗ 52 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಮ ಪುತ್ರಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಮಹಿಮಾ ಕೂಡ ಮಗಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 52 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತೀದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್..ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಚೆಲುವೆ ಇವರೇ.