English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಗಂಡ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಭಾವುಕ..!

ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಗಂಡ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಭಾವುಕ..!

Actress Mahima chaudhry talk her second marriage : ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಏನ್‌ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರೆಂದು ಹೇಳ್ತಿವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 18, 2025, 04:40 PM IST
  • ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ
  • "ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಸೆ ಇದೆ..ಪತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಾ"
  • ʼಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಹೊಸ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ"

Trending Photos

ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು.. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ?
camera icon5
ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು.. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ?
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
camera icon5
‌Bigboss kannada 12 gilli kavy fight
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಾವ್ಯಾ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ..! ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..?
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
camera icon5
Lucky Actress
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ನಟಿ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿದೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ..
ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಲ! 23 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ 5.20 ಕೋಟಿ ಸುರಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ..
camera icon7
Mangesh Yadav IPL auction
ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಲ! 23 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ 5.20 ಕೋಟಿ ಸುರಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ..
ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಗಂಡ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಭಾವುಕ..!

Actress Mahima chaudhry talk her second marriage : ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ..ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದನವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಹೊಸ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ..ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಆಗ ಥಟ್‌ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದಘಟವಾಕಗಿದೆ..ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ ಆಗುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ಬೀದಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ..ಮದುವೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದರಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ಅದೇ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ  ಬೇರೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು,12 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿವೆ..ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಆಸೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್‌..ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಚೆಲುವೆ ಇವರೇ.
 ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಬಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಜೊತೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು.2007ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನನವಾಯ್ತು. ಆದರೆ, ಮದುವೆ ಬಳಿಕ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿತು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿತು. ಇನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಮಹಿಮಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು. ಕೂಡ ತನ್ನ ಪತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವ ತವಕ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ಮಡೋದು ಮದುವೆ ಆಗಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಹಿಮಾ  ನೋವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..  

ಇನ್ನು, ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿಗೆ ಈಗ 52 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ.  ಮಹಿಮ ಪುತ್ರಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಮಹಿಮಾ ಕೂಡ ಮಗಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 52 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತೀದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್‌..ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಚೆಲುವೆ ಇವರೇ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Actress Mahima chaudhry marriage

Trending News