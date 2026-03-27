  • ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ.. ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್.. ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Actress dating rumours: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸದಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀತ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 27, 2026, 04:40 PM IST
  • ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ಚೇಧನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕಪ್‌

EPFO 3.0: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ
camera icon6
EPFO
EPFO 3.0: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇ-ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ
ರನ್ ಚೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆಟಗಾರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027 ನಿಂದ ಔಟ್..!
camera icon6
ODI World Cup 2027
ರನ್ ಚೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆಟಗಾರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027 ನಿಂದ ಔಟ್..!
EPFO: ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ.. ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO
EPFO: ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ.. ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ..!
camera icon5
Uric Acid
ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ..!
Actress dating rumours: ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಮೀರಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ನಟಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನೋಟದಿಂದ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಧಿ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ತುಂಟ ಕರ್ಣ!.. ಶಾಂತಿಗೆ ಲವ್‌ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?

ಈ ನಟಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟಿಸಿದ ತಮ್ಮಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ವರ್ಷ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಯ ಹುಡುಗಿಯರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಲುಕ್‌ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿರುವ ಮಲೈಕಾ.. ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿ-ಟೌನ್ ಹೀರೋ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಲೈಕಾ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಲೈಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ಮಹಿಳೆ. ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಳಿಗೆ ಪುರುಷನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಳು ಈಗ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಇರಲು ಅವಳು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ಅವಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಮಲೈಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗೆ ತಾಯಿ-ಅಕ್ಕ ನಾನಾಗಲ್ಲ.. ನನಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ..! 45ರ ನಟಿಯ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

