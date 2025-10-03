ನಟಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರವೂ 100 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್.. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರಾಣಿ ಈ ನಟಿ! ರಶ್ಮಿಕಾ.. ದೀಪಿಕಾ ಇವರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ..

Actress malavika mohanan: ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಾಯಕಿಯರು ದೂರದಿಂದ ಬಂದವರು. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಲು ವಿಫಲವಾದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರನ್ನು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.. ಅದರಂತೆ ದೂರದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ-ಫ್ಲಾಪ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸತತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ನಟಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಎದುರು ನಟಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಮೂರೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿವೆ. ಈ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ... ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನ್. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪೆಟ್ಟಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಳವಿಕಾ, ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೆಡಿ ಎದುರು ಮಾಳವಿಕಾ ಚಾರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಮಾಳವಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮಾಳವಿಕಾ, ನಂತರ ಪಾ. ಇರಂಜಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಂಗಲನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಿರ್ತಿ ಆರತಿ ಎಂಬ ಆದಿವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರ ಮೂರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳು 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದವು.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾಳವಿಕಾ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 4.3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..