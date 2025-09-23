ʼ10 ನಿಮಿಷ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ!

malavika sreenath: ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಾಯಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಸರಣಿಯ ನಡುವೆ, ಮಾಳವಿಕಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುರಂ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಯುವ ನಟಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರಾಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಟಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ʼನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಭೀಕರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಕಪ್ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತಿದನು. ಅವನು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.ʼ ಎಂದು ನಟಿ ಕರಾಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಜೊತೆಗೆ ʼಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದರೇ ಅದು ನಮಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯೇ.. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆʼ ಎಂದು ಮಾಳವಿಕಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.