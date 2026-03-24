Actress 17 kissing scenes gave for one film: ಯಾವುದೇ ನಟನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ಒಂದು ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ತಾರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ತಾರೆಯಾದರು. 2000 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ನಟನೆಯಿಂದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸಿದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಣಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ತಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.
ನಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ರೀಮಾ ಲಂಬಾ ಹರಿಯಾಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಗಗನಸಖಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಏರಿಕೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ.
ಮಲ್ಲಿಕಾ 2003 ರ ಖ್ವಾಹಿಶ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 17 ಲಿಪ್ಲಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ.. ಯುವಕರು ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಥೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮರ್ಡರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್.. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ತಂದ ಕ್ರೇಜ್ನಿಂದಾಗಿ, 2004 ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಜೊತೆ "ಮರ್ಡರ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಯಕಿಯಾದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸತತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಗಮನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. "ದಿ ಮಿಥ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ "ಹಿಸ್" ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ಲೇಬಾಯ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಅವರು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ "ಕಿಸ್ಮತ್ ಲವ್ ಪೈಸಾ ದೆಹಲಿ" ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಮಲ್ಲಿಕಾ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು 1997 ರಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಯೋಗದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರದೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ನಂತರ, ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ವಿಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾ ವೋ ವಾಲಾ ವಿಡಿಯೋ (2024)" ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದರು.
