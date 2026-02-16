ʼಆ ನಟ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ..ʼ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗೂಳಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ!

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಮಾಯುಕ್' ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 'ಯಮದೋಂಗ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ NTR ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಹೋಮ, ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಡಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೂಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು.
ಮಮತಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. "ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ, ನಾನು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲಯಾಳಂ ನಟರೊಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಡೇಟ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಸಹೋದರನಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟಾಯಿತು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಮತಾ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಪ್ರಜೀತ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿ ಪ್ರಜೀತ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾದ ಕಾರಣ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು..
ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಮತಾ ಇನ್ನೂ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. "ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಿ.." ಎಂದು ಮಮತಾ ಮೋಹನದಾಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
