  • ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲ..! ಖಮೇನಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Actress on Ali Khamenei death : ಇರಾನ್‌ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಟಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಹೋಗಲ್ವಂತೆ.. ಯಾರು ಆ ನಟಿ.. ಏನಿದು ಮ್ಯಾಟರ್‌..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 6, 2026, 08:17 PM IST
    • ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಟಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಹೋಗಲ್ವಂತೆ..
    • ಆದರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Mandana Karimi : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಂದನಾ ಕರಿಮಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮೂಲದ ಈ ನಟಿಗೆ ಇದೀಗ ಭಾರತ ತಮಗೆ 'ಮನೆ' ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಮಂದನಾ, ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರು ಸಾವಿನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಿದೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತ್ರಿಷಾ ಆ ಕನಸು..! ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಪಥ ಸತ್ಯಮಾಡಲು ಹೊರಟ ನಟಿ..   

ಹೌದು.. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂದನಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಾರತವನ್ನೂ ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಈಗ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಮಂದನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ.. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌

ಅಂದಹಾಗೆ.. ಮಂದನಾ ಕರಿಮಿ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. 'ಕ್ಯಾ ಕೂಲ್ ಹೈ ಹಮ್ 3' ಮತ್ತು 'ರಾಯ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮಂದನಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದೇಶ ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

