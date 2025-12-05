English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಾಯ್ತುಂಬ ಮಗಳೇ ಎಂದು ಕರೆದು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಫೇರ್‌ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬೇರೋಬ್ಬಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್..‌

Nana Patekar manisha koirala love story: ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಾಯಿತು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 5, 2025, 04:19 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿವೆ
  • ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಿವೆ

Nana Patekar: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರದ್ದು. ಇಂದಿಗೂ, ಮನೀಷಾ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ದುರಂತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿತು. ಇಂದು, ನಾವು ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಟಿ! ಅವನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡವಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು..

ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ "ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು.. ಬಳಿಕ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಿಷಾ ನಾನಾಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಳು. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ "ಖಾಮೋಶಿ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್" ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿವಾಯಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಮನೀಷಾಳ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಾನಾ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀಲಕಂಠ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಾಗುತ್ತದೆ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಟಿ! ಅವನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡವಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು..

ನಾನಾ ಮನಿಷಾಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ.. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನಿಷಾ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಜೊತೆಗೆ ನಾನಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನಿಷಾ, ಏನೇ ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರಿಡಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಟಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್‌ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಟ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನಿಷಾ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್‌ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. 

ಇದಲ್ಲದೇ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿಷಾ ನಾನಾ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಆಯೇಷಾ ಝುಲ್ಕಾ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರು.. ಬಳಿಕ ಮನಿಷಾ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನಾ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದ ನಟಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು.  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

