ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ! 12 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಂತೆ ಪುರುಷರ ಪ್ರೀತಿ..

manisha koirala: 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಚೆಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಆ ನಟಿಯರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಟಿ ನಟಿ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ.
ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಟಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, 12 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ದಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಮನಿಷಾ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಟಿ 55 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್ ರಿಚ್..
ನೇಪಾಳಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮನೀಷಾ, ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶವಾದ ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾಹವಾದರು. ನೇಪಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮನೀಷಾ 2010 ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ದಹಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.. ಎಂದರೇ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮನೀಷಾ ತನಗಿಂತ 7 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಇತ್ತು.. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆತುರದಿಂದ ಮದುವೆಯಾದೆ.. ಈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪುರುಷನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟಿ 1981 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸೈದಾಗರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ, ನಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಮನೀಷಾ '1942: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ', 'ದಿಲ್ ಸೆ', 'ಮನ್', 'ಲಜ್ಜಾ', 'ಕಚ್ಚೆ ಧಾಗೆ', 'ಖಾಮೋಶಿ', 'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ' ಮತ್ತು 'ಲಾಲ್ ಬಾದ್ಶಾ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್ ರಿಚ್..