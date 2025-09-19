ʼಆ ನಟನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಂದಾಗ ನಾನು ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅತ್ತಿದ್ದೆʼ.. ನಟಿ ಮೀನಾ

Actress Meena: ನಟಿ ಮೀನಾ 1982 ರಿಂದ 1985 ರವರೆಗೆ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 1986 ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.. ಅವರ ನಟನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟವೋ, ನಟಿ ಮೀನಾ ಎಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4ನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ನಟಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ!!
ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಮೀನಾ, ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ, ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4ನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ನಟಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ!!
ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಟಿ ಮೀನಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ 'ಅವ್ವೈ ಷಣ್ಮುಖಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಮಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಸೀನ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮರೆತು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ, 'ಅವ್ವೈ ಷಣ್ಮುಖಿ' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂದು ನಾನು ಯಾವ ಸೀನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಕಿಸ್ ಸೀನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆಗ ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಕಮಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಸೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕೆ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.. ಏಕೆಂದರೇ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್.. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಳಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.