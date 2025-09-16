English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼನಾನು ಆ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ..ʼ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮೀನಾ!

Actress Meena second marriage: ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 16, 2025, 11:18 AM IST
  • ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಮೀನಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಮೀನಾ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು

ʼನಾನು ಆ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ..ʼ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮೀನಾ!

Actress Meena: ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಮೀನಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 1986 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೀನಾ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಅಲ್ಲದೆ.. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅವರಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸತತ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮೀನಾ 'ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಈ ಟಾಕ್ ಶೋ Zee5 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೀನಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವುಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತರು. ನನ್ನ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ." ಎಂದರು.. 

ಮೀನಾ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಅವರು 2009 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ, ಮೀನಾಳನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯಂಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಚಿತ್ರತಂಡವು "ನಾವು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.

ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೀನಾ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ನನ್ನನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಮದುವೆ' ಎಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವದಂತಿ ಹರಡಿರುವುದು ನನಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ, ನಾನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ನನಗೆ ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಮೀನಾ ಅವರ ಪತಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.. ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಮೀನಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. 

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮೀನಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಬ್ಬರ ಮಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೀನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Jayammu NischayammuRaameenameenaMeena career journeyMeena personal life

