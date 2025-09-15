ʼಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆ ನಾನು ಆ ದಿನ ಸಾಯುತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ..ʼ ಬಹುದಿನಗಳ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಟ್ಟ ನಟಿ ಮೀನಾ!

Actress Meena: ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಷ್ಟು ದುರಂತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಕೇವಲ 32 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಮರಣದ ದುರಂತವನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ, ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮೀನಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮೀನಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದರು. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರಾ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೀನಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮೀನಾ ಭಾವುಕರಾದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೀನಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ.. ʼನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೆವರು ಬಂತು. ಆ ಆಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ದಿನ ನಾನು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೂ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಓ ದೇವರೇ.. ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತುʼ ಎಂದು ಮೀನಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಚಿಲಕಪಚ್ಚ ಕಪುರಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೀನಾ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸಾವು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡಿದ್ದ ವದಂತಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
