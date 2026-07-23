Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ನಾಯಕಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರೀಎಂಟ್ರಿ

ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ನಾಯಕಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರೀಎಂಟ್ರಿ

Actress meenakshi sheshadri will reentry : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ದೇವತೆಯಾದರು. ಈಗ ಅವರು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಯಾರು?

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 23, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:35 PM IST
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ನಾಯಕಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರೀಎಂಟ್ರಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ... ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಬಹುದು!
D-Mart Shopping Tips39 min ago
2
Goa woman1 hr ago
3
NEET Protest1 hr ago
4
Do trans fats cause heart attacks1 hr ago
5
Kannada News Live1 hr ago