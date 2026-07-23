/ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ನಾಯಕಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರೀಎಂಟ್ರಿ

Meenakshi Sheshadri: ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ದೇವತೆಯಾದರು. ಈಗ ಅವರು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಯಾರು?
ನಾಯಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಆಪದ್ಬಾಂಧವುಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಈ ನಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ.. Sumne ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಿಯ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಹನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಚಲನಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಿಪುಲ್ ಷಾ ಅವರ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ನಾನಾವತಿ ವರ್ಸಸ್ ನಾನಾವತಿ' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಹಿಂದೆ 1983 ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಹೀರೋ' ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಈ ಬಾರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ, ಅವರು OTT ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಯಾರಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ತಾರ ಸುತಾರಿಯ ಜೊತೆ Rocking