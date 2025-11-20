English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
43 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ! ಹಾಲು ಜೇನಿನಂತಿದ್ದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ಯಾರು?

Meera Vasudevan divorce:  43 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪತಿಯಿಂದಲೂ ವಿಚ್ಛೇದ ಪೆದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 20, 2025, 06:56 AM IST
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
  • ನಟಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

43 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ! ಹಾಲು ಜೇನಿನಂತಿದ್ದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ಯಾರು?

Meera Vasudevan divorce: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ನಟರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ, ನಟಿಯೊಬ್ಬರು 43 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇದು ನಟಿಯ ಮೂರನೇ ವಿಚ್ಛೇದನ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಮೀರಾ ವಾಸುದೇವನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ವಿಪಿನ್ ಪುಥಿಯಕಂ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾ ವಾಸುದೇವನ್ ಮತ್ತು ವಿಪಿನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ರಹಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ..?

ನಟಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ನಾನು, ನಟಿ ಮೀರಾ ವಾಸುದೇವನ್‌, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ವಾಸುದೇವನ್ ವಿಪಿನ್ ಪುಥಿಯಕಮ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾ ಮತ್ತು ವಿಪಿನ್ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಕುಡುಂಬವಿಲಕ್ಕು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ನೇಹವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೀರಾ ಮತ್ತು ವಿಪಿನ್ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗುವಿಗೆ ಅದ್ಭುತ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ! ಇದಪ್ಪಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

