ಮಾಜಿ CM ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..

Mehreen Pirzada: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಯಂಗ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದರೆ ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತೀರಾ.. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..     

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 15, 2025, 06:22 PM IST
  • ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಪಂಜಾಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ
  • ಮೆಹ್ರೀನ್ ಪಿರ್ಜಾದಾ.. ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಈ ಯಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು

ಮಾಜಿ CM ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..

Actress Mehreen Pirzada: ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಪಂಜಾಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ನಟಿ ಅಂತೀರಾ..ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ..

ಮೆಹ್ರೀನ್ ಪಿರ್ಜಾದಾ.. ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಈ ಯಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ.. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.. ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

2021ರ ಮಾರ್ಚ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೆಹ್ರೀನ್ ಪಿರ್ಜಾದಾ ಹರಿಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಜನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಭವ್ಯ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರೊಂದಗೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಂಗೆಜ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು.. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಬೇಕಿತ್ತು.. ಆದರೆ ನಟಿ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 

ಮೆಹ್ರೀನ್ 2021ರಲ್ಲಿಯೇ ಭವ್ಯಾ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.. 

ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಟಿ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ನಂತರ ಆಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.. ಸದ್ಯ ನಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mehreen PirzadaTollywood Actressmehreen pirzada latest Newshariyana CMmehreen pirzada News in Kannada

