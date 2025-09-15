ಮಾಜಿ CM ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಇದೇ..

Actress Mehreen Pirzada: ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಪಂಜಾಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ನಟಿ ಅಂತೀರಾ..ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ..
ಮೆಹ್ರೀನ್ ಪಿರ್ಜಾದಾ.. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಯಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ.. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.. ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..
2021ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಹ್ರೀನ್ ಪಿರ್ಜಾದಾ ಹರಿಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಜನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಭವ್ಯ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರೊಂದಗೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಂಗೆಜ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು.. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಬೇಕಿತ್ತು.. ಆದರೆ ನಟಿ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ಮೆಹ್ರೀನ್ 2021ರಲ್ಲಿಯೇ ಭವ್ಯಾ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು..
ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಟಿ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ನಂತರ ಆಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.. ಸದ್ಯ ನಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲ.