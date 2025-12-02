ʼಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೊಂಟ ತೋರಿಸಲು ಕೇಳಿದʼ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್!

Mirchi Madhavi: ನಟಿ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಧವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟಿಯರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.. ನಂತರ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಮಾಧವಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ʼಪೋಷಕ ನಟರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರವಾರು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಟರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ.. ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ... ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.. ನಟನೆಯು ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀನ್ನಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ: ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಾಡು
ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಎದುರಿಸುವ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು.. ʼಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೀರೆಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಟಿಯರು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ನೂರಾರು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಸರಾಸರಿ ಸೀರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ, ನೂರು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಇವೆ.. ಪ್ರತಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇನೆ.. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆʼ.. ಎಂದರು.
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಾಧವಿ.. ʼಇದು ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾದ ವಿಷಯ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಅದು ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಡುವುದು ಉತ್ತಮ.. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..
ಇದಲ್ಲದೇ.. ʼಸುಮಾರು 12-13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ.. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.. ನಂತರ, ನಾನು ಪಂಜಾಬಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲು ಹೇಳಿದರು.. ನಂತರ ಸೀರೆ ಉಡಲು ಹೇಳಿ.. ಸೊಂಟ ತೋರಿಸು ಎಂದರು.. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಶೂನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿದೆ.. ಈ ಘಟನೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಾಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು.. ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ನೀವೇ ಹೇಳಿ.. ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿವೆʼ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..