"ನನ್ನ ಪತಿ ನನಗೆ ನರಕ ಯಾತನೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ".. ಪತಿಯ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

celina jaitly: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನಟಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು,ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಸಿ ಟಾಡ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅದು ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಸೂರ್ಯಂನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದು, 2011 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಜ್ ಜನಿಸಿದರು.
2017 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶಮ್ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥರ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಶಮ್ಶೇರ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು. ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ನಿವೃತ್ತ ಮೇಜರ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೆಲೀನಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
