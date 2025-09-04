English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಂಧನ! ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿ..

Actress tragic life: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಇದ್ದರು. ಈ ನಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 4, 2025, 04:18 PM IST
  • ಈ ನಟಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿದ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಳು
  • ಇವರು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಹೋಶಿಯಾರ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಬ್ಬೇವಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು

ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಂಧನ! ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿ..

Actress monica bedi: ತೆಲುಗು ಸುಂದರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಜನರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ತೆಲುಗಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನಂತೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.. ಹಿಂದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಟಿಯರನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಈ ನಟಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿದ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಳು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವಳು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋನಿಕಾ ಬೇಡಿ. ಇವರು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಹೋಶಿಯಾರ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಬ್ಬೇವಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು 1979 ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಡ್ರಾಮೆನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಈ ನಟಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಶಿವಯ್ಯ, ಸೊಗ್ಗಡಿ ಪೆಲ್ಲಂ, ಸರ್ಕಸ್ ಸತ್ತಿಪಂಡು, ಚೂಡಲಾನಿ ನೂಲಿ (1998) ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುರಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2002 ರಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಬು ಸಲೇಂ ಎಂಬ ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ ಜೊತೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 2006 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಕಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ನಟಿ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಇನ್ನು ಮೋನಿಕಾ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

