ʼನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕುʼ.. ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress Moushumi Chatterjee: ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ನಟಿ ಮೌಶುಮಿ ಚಟರ್ಜಿ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ'ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮಾಷೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ʼನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.ʼ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಪಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಕ್ಕರು.
ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ʼಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಲೋಟ ವೈನ್ ಅಥವಾ ವಿಸ್ಕಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಐದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕೆಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆʼ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಟಿಯ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..ʼಮೌಸಾಮಿ ಚಟರ್ಜಿ ಡೈಮಂಡ್..ʼ ʼಪಂಚ್ ಪೆಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ʼ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು 1967 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರ 'ಬಾಲಿಕಾ ವಧು' ಮೂಲಕ ಮೌಶುಮಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 1972 ರಲ್ಲಿ 'ಅನುರಾಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 'ಅನುರಾಗ್' ಚಿತ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮೌಶುಮಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ನಂತರ 'ರೋಟಿ ಕಪ್ಡಾ ಔರ್ ಮಕಾನ್', 'ಕಚ್ಚೆ ಧಾಗೆ', 'ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ಬಂಧನ್' ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದವು.