English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕುʼ.. ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

ʼನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕುʼ.. ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Senior Actress: ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ನಟಿ 70 ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಫೇರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.     

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 26, 2025, 01:11 PM IST
  • ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ನಟಿ ಮೌಶುಮಿ ಚಟರ್ಜಿ
  • ಇನ್ನು 1967 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರ 'ಬಾಲಿಕಾ ವಧು' ಮೂಲಕ ಮೌಶುಮಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು

Trending Photos

ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ.. ಟಾಪ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌!
camera icon7
Kannada Bigg Boss
ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ.. ಟಾಪ್‌ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌!
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಕೃಷಿ..! ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ!
camera icon6
maize cultivation
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಕೃಷಿ..! ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ!
ಕೇದಾರನಾಥ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ..ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ..!
camera icon4
Kedarnath temple
ಕೇದಾರನಾಥ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ..ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ..!
ʼನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕುʼ.. ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress Moushumi Chatterjee: ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ನಟಿ ಮೌಶುಮಿ ಚಟರ್ಜಿ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ'ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮಾಷೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ʼನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.ʼ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಪಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಕ್ಕರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕೊನೆಗೂ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್..‌ 35 ವರ್ಷದ ನಟಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್!

ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ʼಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಲೋಟ ವೈನ್ ಅಥವಾ ವಿಸ್ಕಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಐದು ಗ್ಲಾಸ್‌ ಬೇಕೆಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆʼ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಟಿಯ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..ʼಮೌಸಾಮಿ ಚಟರ್ಜಿ ಡೈಮಂಡ್..‌ʼ ʼಪಂಚ್‌ ಪೆಗ್‌ ಡೈಲಾಗ್‌ ಸೂಪರ್‌ʼ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕೊನೆಗೂ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್..‌ 35 ವರ್ಷದ ನಟಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್!

ಇನ್ನು 1967 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರ 'ಬಾಲಿಕಾ ವಧು' ಮೂಲಕ ಮೌಶುಮಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 1972 ರಲ್ಲಿ 'ಅನುರಾಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 'ಅನುರಾಗ್' ಚಿತ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮೌಶುಮಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ನಂತರ 'ರೋಟಿ ಕಪ್ಡಾ ಔರ್ ಮಕಾನ್', 'ಕಚ್ಚೆ ಧಾಗೆ', 'ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ಬಂಧನ್' ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದವು.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Moushumi ChatterjeeKAPIL SHARMA SHOWmoushumi chatterjee movieMoushumi Chatterjee AlcoholMoushumi Chatterjee Affair

Trending News