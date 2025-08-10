ನಟ ಧನುಷ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಲವ್..‌ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 10, 2025, 07:33 AM IST
Dhanush-Mrunal Thakur: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನಟ-ನಟಿಯರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವದಂತಿಗಳು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲು, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ನಾಯಕ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕುಬೇರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಧನುಷ್, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು. ಧನುಷ್ 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 'ಧನುಷ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?', 'ಅವರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?' ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಧನುಷ್ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಧನುಷ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದರಿಂದ, ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.

ಈ ವದಂತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಧನುಷ್ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಕ್ಕಿದ್ದೆ. 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

