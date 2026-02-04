ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್-ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಡುವೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ! ಧನುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ಮೃಣಾಲ್

Actress mrunal thakur love story: ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ.. ಹಲವು ಭಾರೀ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಇವರು ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಈಗ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ..
ಆದರೇ, ಇದೇಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಲವ್ ಇದೆ ಭಾರೀ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸುದ್ದಿ ಓಡಾಡಿದೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಈಗ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೃಣಾಲ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.. ಧನುಷ್ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ರೀತಿ.. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರಿಲೇಷ್ನನ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃಣಾಲ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಆಳವಾದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಅನುಭವ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರೀತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಅರ್ಹವಾದದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಟನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ಜನರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದ ತಮ್ಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನುಭವವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಆಂತರಿಕತೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿದರು, ಅದನ್ನು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ನನಗೆ ಮನ್ನಣೆತರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ತೇನೆ..ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತರುವುದು ನಿಜ್ಕಕೂ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.. ಧನುಷ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸಹೋದರಂತೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೆ ಸಲುಗೆ ಇಲ್ಲ.ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
