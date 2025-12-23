English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆʼ.. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಓಪನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್!

ʼಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆʼ.. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಓಪನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್!

Actress Mrunal Thakur: ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 23, 2025, 12:44 PM IST
  • 'ಸೀತಾರಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್
  • ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯಾದರು

Trending Photos

ಗ್ರಹಗತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ..
camera icon12
kubera yoga 2026
ಗ್ರಹಗತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Bigboss kannada 12 gilli nata
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಸ್‌.. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?
camera icon5
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ಸ್‌.. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon13
Shukra Gochar
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
ʼಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆʼ.. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಓಪನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್!

Mrunal Thakur Comment: 'ಸೀತಾರಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯಾದರು. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಸುಂದರಿ.. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚೆಂದವಾಗಿದ್ದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು.. 16 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. "ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಗಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಷೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಇದ್ದರೆ... ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇನ್ನು ಮೃಣಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಡೆಕಾಯ್'. ಈ 'ಡೆಕಾಯ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಿವಿ ಶೇಷ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಶನೀಲ್ ಡಿಯೋ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚೆಂದವಾಗಿದ್ದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು.. 16 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ!

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

actress mrunal thakurನಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌

Trending News