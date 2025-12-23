ʼಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆʼ.. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಓಪನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್!

Mrunal Thakur Comment: 'ಸೀತಾರಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯಾದರು. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ..
ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಸುಂದರಿ.. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. "ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಗಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಷೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಇದ್ದರೆ... ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ಮೃಣಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಡೆಕಾಯ್'. ಈ 'ಡೆಕಾಯ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಿವಿ ಶೇಷ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಶನೀಲ್ ಡಿಯೋ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
