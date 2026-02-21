English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಕತ್ತಲಾಯ್ತು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವನ್ನಾಳಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಬದುಕು! ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿದ ಮೋಹಕ ನಟಿ..

ಕತ್ತಲಾಯ್ತು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವನ್ನಾಳಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಬದುಕು! ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿದ ಮೋಹಕ ನಟಿ..

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ.. ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 21, 2026, 02:23 PM IST
  • ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ-ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗ ಆಳಿದ್ದರು

Trending Photos

ಅಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿತ್ತಿದ ಒಂದು ಬೀಜ ಇಂದು ಪ್ರತೀ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು! ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ
camera icon5
Tomato
ಅಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿತ್ತಿದ ಒಂದು ಬೀಜ ಇಂದು ಪ್ರತೀ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು! ಇದಿಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ವೈರಲ್‌ ಸುಂದರಿ..ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Monalisa
ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ವೈರಲ್‌ ಸುಂದರಿ..ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ! 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
camera icon5
killer venkatesh health update
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ! 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಏನಾಯ್ತು?
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon11
gajkesari rajyog 2026 effects
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಕತ್ತಲಾಯ್ತು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವನ್ನಾಳಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಬದುಕು! ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿದ ಮೋಹಕ ನಟಿ..

Mumait Khan: ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ-ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗ ಆಳಿದ್ದರು.. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ‌ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..  

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದವಳನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌..  

ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ʼಜಾರಿಬಿದ್ದು ಮೂರು ನರಗಳು ಮುರಿದು ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು.. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ.. ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ.ʼ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದವಳನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌..  

ʼಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ.. ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದಪ್ಪಗಾದೆ.. ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾದೆ.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರುʼ ಎಂದು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..  

 
 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Mumait KhanMumait Khan moviesMumait Khan newsMumait Khan filmsMumait Khan latest

Trending News