ಕತ್ತಲಾಯ್ತು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕವನ್ನಾಳಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಬದುಕು! ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಕೋಮಾಗೆ ಜಾರಿದ ಮೋಹಕ ನಟಿ..

Mumait Khan: ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ-ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗ ಆಳಿದ್ದರು.. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ʼಜಾರಿಬಿದ್ದು ಮೂರು ನರಗಳು ಮುರಿದು ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು.. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ.. ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ.ʼ
ʼಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ.. ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದಪ್ಪಗಾದೆ.. ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾದೆ.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರುʼ ಎಂದು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..