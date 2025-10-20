ʼನಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್..‌ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress Mumaith Khan comment: ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.. ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.. ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹಿಂದೆ, ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ನಟಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಳು.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್. ಈ ಹೆಸರಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ಹುಡುಗರ ಕನಸಿನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದರು. ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೋಡಿಯಿಂದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಹಾಡು ಎಂದರೆ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. ಮುಮೈತ್ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಿಂದಲೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮುಮೈತ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮುಮೈತ್ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಈಗಷ್ಟೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂಧಿಸದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಕೊಂಡೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..