ಮದುವೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ 1974 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉದ್ಯಮಿ ಮಯೂರ್ ಮಾಧ್ವಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಈಗ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ.. ಆದರೆ ಹಿಂದೂವನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಅವರು, 'ಸೀತಾರೋನ್ ಕಾ ಸಫರ್' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ.. "ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಸ್ಲಿಮಳಾಗಿದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡಿದರೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಕೈಮುಗಿದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರನ್ನೇ ವಿವಾಹವಾದೆವು ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ಏಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದೂ ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ.. "ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ, ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು, ನಂತರ ಮೂರನೇವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.." ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..