English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಇಂದು ಆ ಸೀನ್‌ಗಳನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಜೊತೆ ಕೂತು ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.!

Actress Mumtaz: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 25, 2025, 02:35 PM IST
  • ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
  • ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಈಗ ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾಳೆ.

Trending Photos

ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
ACTRESS
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್‌ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಿನಿ ಲೋಕದ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಗೊಂಬೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನ!
camera icon8
dawood ibrahim
ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್‌ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಿನಿ ಲೋಕದ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಗೊಂಬೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನ!
ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಇಂದು ಆ ಸೀನ್‌ಗಳನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಜೊತೆ ಕೂತು ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.!

Actress Mumtaz: ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚುವ ತಾರೆಯರು ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿಹಿ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ನಟಿ ಆಗ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಡುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮುಂಬೈನ ಮುಮ್ತಾಜ್ (ನಗ್ಮಾ ಖಾನ್) ಮೊದಲು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ವಂಶಿ ಆನುಪನಸ್ಪದಂ, ಖುಷಿ, ಮತ್ತು ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದರು. 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. 1999 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯ ನಾಡ್, ಅಮ್ಮೋ ಒಕಾಟೊ ತಾರಿಖು, ಖುಷಿ, ಜೆಮಿನಿ, ಕೂಲಿ, ಕೊಂಡವೀಟಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ, ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ ಮತ್ತು ಆಗಡು ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಟಾಮಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಬರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್‌!

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಈಗ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಕುರಾನ್‌ನ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಾನು ಬದಲಾದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹಾಡುಗಳು ಅವಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಆಗ ಅವಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಹ ಬಳಲುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತಾನು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವಳು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗೋ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ 39 ವರ್ಷದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್‌

Mumtaz

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Actress MumtazActress Mumtaz moviesActress Mumtaz newsActress Mumtaz LatestActress Mumtaz looks

Trending News