Actress Mumtaz: ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚುವ ತಾರೆಯರು ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿಹಿ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ನಟಿ ಆಗ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಡುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ದೇವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾಳೆ.
ಮುಂಬೈನ ಮುಮ್ತಾಜ್ (ನಗ್ಮಾ ಖಾನ್) ಮೊದಲು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ವಂಶಿ ಆನುಪನಸ್ಪದಂ, ಖುಷಿ, ಮತ್ತು ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದರು. 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. 1999 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯ ನಾಡ್, ಅಮ್ಮೋ ಒಕಾಟೊ ತಾರಿಖು, ಖುಷಿ, ಜೆಮಿನಿ, ಕೂಲಿ, ಕೊಂಡವೀಟಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ, ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ ಮತ್ತು ಆಗಡು ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಟಾಮಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಈಗ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಕುರಾನ್ನ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಾನು ಬದಲಾದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹಾಡುಗಳು ಅವಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಆಗ ಅವಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಹ ಬಳಲುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಾನು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವಳು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
