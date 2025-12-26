ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ರಾಣಿ.. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್..

Actress namitha reentry: ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿತಾ ಒಬ್ಬರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಎದುರು ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ನಟಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರ್ಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ನಟಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಸೋಥಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ನಟಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಜೆಮಿನಿ, ಐತೆ ಎಂಟಿ!, ಮತ್ತು ನಾಯಕ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ ಸಿಂಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೂ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮಿತಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. 2010 ರಿಂದ ಅವರು ತೆಲುಗು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ವಯಸ್ಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಸ್ .. ನಮಿತಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಿತಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.. ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಅವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ನರಸಿಂಹ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಜನರು ನೀಲಾಂಬರಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಮರುಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
