  • ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ರಾಣಿ.. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್..

ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ರಾಣಿ.. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್..

Actress namitha reentry : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದ ತಾರೆಯರು. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 26, 2025, 01:23 PM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದ ತಾರೆಯರು ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನಮಿತಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ
  • ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತ್ರ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನಮಿತಾ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌

Actress namitha reentry:  ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿತಾ ಒಬ್ಬರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಎದುರು ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ನಟಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರ್ಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ನಟಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಸೋಥಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
 

ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ನಟಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಜೆಮಿನಿ, ಐತೆ ಎಂಟಿ!, ಮತ್ತು ನಾಯಕ್‌ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ ಸಿಂಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೂ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮಿತಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. 2010 ರಿಂದ ಅವರು ತೆಲುಗು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ವಯಸ್ಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಮಾಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಳು ಹೇರ್​​ಸ್ಟೈಲ್..!

 ಏಸ್‌ .. ನಮಿತಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಿತಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.. ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು  ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಅವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ನರಸಿಂಹ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಜನರು ನೀಲಾಂಬರಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಮರುಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಪ್ಪು ಶಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ! ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

