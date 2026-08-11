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ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದ ದೂರವಾದ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ! ಈಗ ಕಿರಣ್‌ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದೇಕೆ?

Actress Namratha Gowda: ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಬೆಳ್ಳಿತರೆಗೆ ಪಾದರ್ಪಾಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 11, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:50 AM IST
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದ ದೂರವಾದ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ! ಈಗ ಕಿರಣ್‌ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದೇಕೆ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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