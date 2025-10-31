English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಆಡಿಷನ್‌ಗೆ ಕರೆದು ನಟಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಟ! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ

ಆಡಿಷನ್‌ಗೆ ಕರೆದು ನಟಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಟ! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ

Actress Controversy : ತಮಿಳು ನಟಿ ನಾರ್ವಿನಿ ಡೇರಿ, ನಟ ಅಜ್ಮಲ್ ಅಮೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನಾರ್ವಿನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 31, 2025, 02:41 PM IST
    • ತಮಿಳು ನಟಿ ನಾರ್ವಿನಿ ಡೇರಿ ಅವರು ನಟ ಅಜ್ಮಲ್ ಅಮೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಆಡಿಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
    • ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನಾರ್ವಿನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Trending Photos

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
camera icon5
Money On Road
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
13,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತಸ
camera icon6
Gold price
13,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂತಸ
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌!
camera icon6
kannada bigboss actress Shobha Shetty
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌!
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon6
EPFO Pension Rules
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ
ಆಡಿಷನ್‌ಗೆ ಕರೆದು ನಟಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಟ! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ

Narvini Dery on Ajmal : 'ಸಿನಮ್‌ಕೋಲ್' ಮತ್ತು 'ಉಯಿರ್ವರೈ ಇನಿತೈ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಟಿ ನಾರ್ವಿನಿ. ತಮಿಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ 'ಟ್ರೆಂಡ್ ಟಾಕ್ಸ್' ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. 2018 ರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ನಾರ್ವಿನಿ, ಅಜ್ಮಲ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಮಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್‌ ಪಡೆದನು. ನಂತರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ. ನನ್ನನ್ನು ಆಡಿಷನ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರಲು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಹೊರಡುವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʻಪತ್ನಿ ಹಿಂದು.. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ.. ನನ್ನ ಮಗ..ʼ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ!

ಆ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಆಡಿಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು.

ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ತಲುಪಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದಾಗ, ಅಜ್ಮಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ  ಕರೆ ಮಾಡಿದ, ಈ ವೇಳೆ, ಅಜ್ಮಲ್ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಅವನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್‌ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕರ್ಣ! ಕಿಡ್ನಾಪ್‌ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನದೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು?

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ಸಮ್‌, ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ?" ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಮ್ ಬಾಯ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅಜ್ಮಲ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರವೂ ಅಜ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ajmal Ameer controversyNarvini Dery interviewTamil actress allegationscasting couch in tamil cinemaSinamkol movie

Trending News