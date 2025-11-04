ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ನಯನತಾರಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತೇ? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Actress Nayanthara: ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಾರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 4, 2025, 03:30 PM IST
  • ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ನಾಯಕಿ
  • ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದೆ

South actress Nayanathara: ನಯನತಾರಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ನಾಯಕಿ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ನಯನತಾರಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಡಯಾನಾ ಮರಿಯಮ್ ಕುರಿಯನ್. ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಯನತಾರಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೈರಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ 'ಚಾಮಯಂ' ಎಂಬ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಯನತಾರಾ 'ಚಾಮಯಂ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.. ಆಗ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಇರುವ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಮತ್ತು 'ಹಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕರು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಯನತಾರಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. 'ಚಾಮಯಂ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯನ್ ಅಂಟಿಕಾಡ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಫೋಟೋದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಮನಸ್ಸಿನಕರೆ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಯನ, ವಿಧಿರತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

 

೨೦೦೩ ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಮನಸಿನಕ್ಕರೆ' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ೨೦೦೫ ರಲ್ಲಿ 'ಅಯ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ೨೦ ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ೧೦೦ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಟಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.. ಸದ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು ಉಯಿರ್ ಮತ್ತು ಉಲಾಗ್ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

