English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼಪುರುಷರಿಗೆ ಲವರ್‌ ಆಗಿ ಅಂತವಳು.. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಇಂತವಳು ಬೇಕು..ʼ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ!

ʼಪುರುಷರಿಗೆ ಲವರ್‌ ಆಗಿ ಅಂತವಳು.. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಇಂತವಳು ಬೇಕು..ʼ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ!

Actress neena gupta: ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 9, 2026, 02:16 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ
  • ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದೂ ಹಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನಿ
camera icon5
Home Hacks
ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದೂ ಹಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನಿ
ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತರು.. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
camera icon6
Gap Between Teeth
ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತರು.. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!!
camera icon6
Surya Nakshatra Parivartan 2026
ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!!
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷ ಇದೆ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
camera icon9
ASTROLOGY
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷ ಇದೆ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ʼಪುರುಷರಿಗೆ ಲವರ್‌ ಆಗಿ ಅಂತವಳು.. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಇಂತವಳು ಬೇಕು..ʼ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ!

Neena Gupta: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ, ʼಪುರುಷರು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವೈಫ್‌ ಮಟಿರಿಯಲ್‌ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವರು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-18 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ವಾರದ ಮಧ್ಯವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವರೇ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್..‌  

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ 'ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 95 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಜ. ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅವನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದನು. ಆ ವೇಳೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ... ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೈನಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಏಕೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.ʼ ಎಂದರು.. 

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ʼಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರೂ ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ... ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಆಗ ನಾನು ಅವನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ‌ʼ ಎಂದು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-18 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ವಾರದ ಮಧ್ಯವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವರೇ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್..‌  

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Neena Guptaneena gupta on men natureneena gupta social medianeena gupta personal lifeTRENDING

Trending News