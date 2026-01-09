ʼಪುರುಷರಿಗೆ ಲವರ್‌ ಆಗಿ ಅಂತವಳು.. ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಇಂತವಳು ಬೇಕು..ʼ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ!

Neena Gupta: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ, ʼಪುರುಷರು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವೈಫ್ ಮಟಿರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವರು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ 'ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 95 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಜ. ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅವನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದನು. ಆ ವೇಳೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ... ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೈನಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಏಕೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.ʼ ಎಂದರು..
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ʼಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರೂ ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ... ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಆಗ ನಾನು ಅವನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆʼ ಎಂದು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
