ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 66 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಗರ್ಭಿಣಿ..! ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋದಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ವಿಷಯ..

Actress Neena Gupta: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಿರಂಗ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ರಾಯಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಾಜಿ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ 66 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ನಡೆದ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ನೀನಾಜಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯತ್ತ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಸೀರೆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ..
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ?? ವಾಹ್!" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, "ಅವಳ ಜೀವನ, ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರ; ಇತರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಕೊಡಿ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿವೇಕ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನಾಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸುವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿರಬಹುದು..