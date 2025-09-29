"ಕುಡಿದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದ, ಮುಂದೆ.." ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ವರ್ತನೆ..! ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಕರಾಳ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Actress life : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ವಿಚಾರವು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಎದುರಿಸಿದ ನೋವು, ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ತನ್ನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಂ, ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ ನೆಹಲ್ ವಡೋಲಿಯಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಹಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ (ಅವನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ) ಘಾಯ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಹಜತೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ನೆಹಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ವೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ನಗು ಹಾಗೂ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು. "ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಯಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ" ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೆಹಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬರಲು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಾಶ್ರೂಂನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮದ್ಯದ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ನೆಹಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನೆಹಲ್ ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಕರೆತಂದೆ? ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿತ್ತೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ ನೆಹಲ್, ನಂತರ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಹಲ್ ವಡೋಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನೋಟ ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟ್ರಂ, ಫುಲ್ಜಾದಿ, ಜಲೇಬಿ ಬಾಯಿ ಮುಂತಾದ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ.