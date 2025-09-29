English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಕುಡಿದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದ, ಮುಂದೆ.." ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ವರ್ತನೆ..! ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಕರಾಳ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Actress life : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್‌ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಆರೋಪ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವೆಬ್‌ ಸರಣಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಂ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 29, 2025, 06:43 PM IST
  • ನೆಹಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ವೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು
  • ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಹಜತೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿತು

Trending Photos

ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ವೀನ್‌.. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ, ಬರೊಬ್ಬರಿ 235 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಈಕೆ
camera icon6
ARCHANA PURAN SINGH
ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ವೀನ್‌.. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ, ಬರೊಬ್ಬರಿ 235 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಈಕೆ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
&quot;ಅಧ್ಯಕ್ಷ&quot;ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
camera icon6
Hebha Patel
"ಅಧ್ಯಕ್ಷ"ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
camera icon6
Symptoms Of Blocked Arteries
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
"ಕುಡಿದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದ, ಮುಂದೆ.." ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ವರ್ತನೆ..! ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಕರಾಳ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Actress life : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ವಿಚಾರವು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಎದುರಿಸಿದ ನೋವು, ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ತನ್ನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಬ್‌ ಸರಣಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಂ, ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ ನೆಹಲ್ ವಡೋಲಿಯಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಹಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ (ಅವನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ) ಘಾಯ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ.. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ! 14 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಹಜತೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ನೆಹಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ವೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ನಗು ಹಾಗೂ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು. "ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಯಾ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ" ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೆಹಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬರಲು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಾಶ್‌ರೂಂನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮದ್ಯದ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ನೆಹಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಮುದುಡಿ ಹೋಯ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂ.. ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಭಾವಿ ಪತಿ

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನೆಹಲ್ ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಕರೆತಂದೆ? ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿತ್ತೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ ನೆಹಲ್, ನಂತರ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಹಲ್ ವಡೋಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನೋಟ ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟ್ರಂ, ಫುಲ್ಜಾದಿ, ಜಲೇಬಿ ಬಾಯಿ ಮುಂತಾದ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Actress Nehal VadoliaSubhash GhaiNehal Vadolia's Serious AllegationsSubhash Ghai Allegationsನಟಿ ನೆಹಲ್ ವಡೋಲಿಯಾ

Trending News