"14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್‌ ಆದೆ" ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

Nidhi Agarwal: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ರಾಜಾಸಾಬ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ‘ರಾಜಾಸಾಬ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಧಿ, “ನಾನು 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ನಿಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಮೇಣ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯನ್ನೂ ತೊರೆದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಟಿ, “ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಈಗ ಆರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.