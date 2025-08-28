actress nivetha pethuraj: ನಾಯಕಿ ನಿವೇತಾ ಪೇತುರಾಜ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದರೇ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ʼಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ನಿವೇತಾ ಪೇತುರಾಜ್ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೇತಾ ಪೇತುರಾಜ್ ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ನಿವೇತಾ.. ರಜಿತ ಇಬ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರು ದುಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಆರ್ ತಂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ನಿವೇತಾ ಪೇತುರಾಜ್ ಮತ್ತು ರಜಿತ ಎಬ್ರಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಏಕೆಂದರೇ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈಗ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನು ಮಧುರೈನ ನಿವೇತಾ ಪೇತುರಾಜ್.. ೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ `ಒರು ನಾಲ್ ಕೂತು` ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ `ಮೆಂಟಲ್ ಮಡಿಲೋ` ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು. ಬಳಿಕ ಮುಂತಾದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಂಚಿದರು. ನಿವೇತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡುವ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
