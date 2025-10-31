English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿತ್ತು ಸುಂದರ ಮದುವೆಯ ಕನಸು.. ಸಂಸಾರ ಬೇಸತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿತ್ತು ಸುಂದರ ಮದುವೆಯ ಕನಸು.. ಸಂಸಾರ ಬೇಸತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress Nupur Alankar: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 31, 2025, 10:25 AM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
  • ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ನೂಪುರ್.
  • ನೂಪುರ್ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
camera icon6
Rbi moves 64 tonnes gold reserves to india amid rising geopolitical financial risks
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
camera icon5
Hair Growth Serum
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
camera icon5
Money On Road
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌!
camera icon6
kannada bigboss actress Shobha Shetty
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌!
ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿತ್ತು ಸುಂದರ ಮದುವೆಯ ಕನಸು.. ಸಂಸಾರ ಬೇಸತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress Nupur Alankar: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹಲವು ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ನೂಪುರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಇಂದಿರಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನೂಪುರ್ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿದರು. ಗುರು ಶಂಭು ಶರಣ್ ಝಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈಗ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನೂಪುರ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಟನೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಟನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮಗ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಡಾನ್‌ ಆಗಲು ಆ ಕೊಲೆ ಕಾರಣ!

ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೂಪುರ್ ಅವರ ಪತಿ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

ಆ ನಟನಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಯನತಾರ..! ಆದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Nupur AlankarNupur Alankar moviesNupur Alankar newsNupur Alankar films

Trending News