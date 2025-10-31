ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿತ್ತು ಸುಂದರ ಮದುವೆಯ ಕನಸು.. ಸಂಸಾರ ಬೇಸತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress Nupur Alankar: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹಲವು ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ನೂಪುರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ನೂಪುರ್ ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿದರು. ಗುರು ಶಂಭು ಶರಣ್ ಝಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈಗ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನೂಪುರ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಟನೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಟನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೂಪುರ್ ಅವರ ಪತಿ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾಗುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
